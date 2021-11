[아시아경제 부애리 기자] 크래프톤은 신작 '배틀그라운드(배그):뉴스테이트'가 한국·미국·독일·인도 등 165개 국가에서 인기 게임 순위 1위를 기록했다고 15일 밝혔다.

'배그:뉴스테이트'는 지난 11일 출시한 펍지스튜디오의 배틀로얄 장르 게임이다. 기존에 PC와 콘솔 플랫폼에서 서비스 중인 'PUBG: 배틀그라운드'의 설정과 세계관을 계승한 모바일 게임이다. 출시 이틀 만에 다운로드 1000만건, 4일 만에 2000만건을 돌파했다.

회사 측은 이 게임이 각국 인플루언서의 관심을 받으면서 성공적으로 게임 커뮤니티가 확장되고 있다고 설명했다. 최근 게임업계에서는 인플루언서 활동량이 게임 흥행과 인기를 가늠하는 지표로 활용되는 추세다.

'배그:뉴스테이트'는 전 세계 200여개국에서 출시됐고 사전 예약자가 5500만명을 기록한 바 있다.

