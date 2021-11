[클릭 e종목]"두산, 영업익 호조세 지속...목표가 ↑"

[아시아경제 박지환 기자] 유안타증권은 15일 두산에 대해 영업이익 호조세가 지속되고 있다고 밝혔다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 22만원으로 상향 조정했다.

최남곤 유안타증권 연구원은 "영업이익 호조가 지속돼 확연하게 좋아진 재무구조가 확인되고 있다"고 평가했다. 두산의 3분기 연결 기준 매출액은 3조7800억원으로 전년 대비 15.0%, 영업이익은 2595억원 80.0% 증가했다. 다만 지배주주순이익은 -442억원으로 전 분기 대비 적자 전환했다. 산업차량 매각에 따른 처분 법인세비용(-1184억원), 밥캣 PRS 평가손실(-823억원) 반영에 따른 두산중공업의 순이익 적자(-136억원) 때문이었다. 하지만 일회성 비용을 제외한 두산중공업의 실적은 순항 중이다. 두산중공업의 3분기 누적 영업이익은 2261억원으로 이미 올 연간 목표 2212억원을 상회했다.

빠른 속도로 재무 안정성이 개선되고 있는 점도 긍정적이다. 연결 부채비율은 지난해 말 290.7%에서 올 3분기 238.4%로 하락했다. 연결 순차입금 규모는 8조9000억원에서 3분기 5조8000억원으로 급감했다. 두산중공업의 연결부채비율은 198.7%를 기록하며, 200% 이하로 하락했다. 두산건설 매각 시 두산중공업의 연결순차입금은 5,000억원 이상 축소될 것으로 전망되며 동시에 채권단 관리 체제를 졸업할 것으로 전망된다.

수소사업 재편을 반영해 목표주가는 22만원으로 상향 조정했다. 수소사업부문의 구조 개편을 반영해 수소사업가치를 9800억원으로 높인 결과다. 최남곤 연구원은 "현재의 시가총액은 두산의 자체 사업 가치만 반영한 수준"이라며 "향후 두산중공업의 신용 위험이 축소되고, 계속 기업에 대한 시장의 확신이 더해지면서 자회사 가치도 두산의 주주가치 평가에 더해질 것으로 보인다"고 강조했다.

