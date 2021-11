[아시아경제 이선애 기자] 14일 오후 9시8분38초(한국시간) 이란 남부 반다르 아바스 북북서쪽 64km 지역에서 규모 6.3의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다. 진앙은 북위 27.74도, 동경 56.08도이며 지진 발생 깊이는 10km다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr