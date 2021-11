윤석열, 한국시리즈 1차전 직관 “국민과 함께 보아 기분 좋다”

[아시아경제 전진영 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보는 14일 프로야구 한국시리즈 1차전을 직관하며 시민들과 함께했다.

윤 후보는 이날 오후 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 두산 대 KT 경기를 관람했다.

그는 경기장에 입장한 뒤 기자들과 만나 “이제 ‘위드 코로나’로 야구 경기 관람이 가능하다고 해서 보고싶다고 했더니 캠프에서 일정을 잡은 모양”이라며 “날씨 좋은 가을에 그동안 코로나19로 찌들었던 국민과 함께 야구 경기를 보게 돼 아주 기분이 좋다”고 말했다.

응원하는 팀에 대해서는 “대전에 근무할 때는 한화, 대구에 근무할 때는 삼성, 광주에 근무할 때는 해태와 기아를 응원했다”고 답했다.

이날 윤 후보는 한국 국가대표 야구팀 유니폼 점퍼와 한국 시리즈 기념 캡을 쓰고 경기장에 등장했다. 일반 시민들과 함께 줄을 서서 경기장에 입장한 윤 후보는 줄을 서는 동안 시민들과 기념 촬영을 하거나 악수를 나눴다.

