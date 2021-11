광주시교육청 '지역사회 연계 학부모·시민교육' 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청이 지난 6월3일~11월11일 지역 내 소규모 시민단체, 마을교육공동체와 연계해 실시한 '지역사회 연계 학부모·시민교육'을 성료했다.

14일 시교육청에 따르면 '지역사회 연계 학부모·시민교육'은 찾아가는 학부모교육 환경조성 및 소통의 장을 마련하기 위해 실시됐다. 시교육청은 ▲비폭력평화교육센터-공동체 갈등 돌보기 '회복적 서클' ▲광주마을교육공동체포럼 '한 아이를 키우기 위해서는 온 마을이 필요하다' ▲광주전남불교환경연대-기후위기 대응, 문명의 대전환 ▲광주인권지기 '활짝'-인권으로 시대를 읽다 등 4개 기관과 함께 12강좌, 총 16회로 운영했다.

특히 비폭력평화교육센터의 '회복적 서클'은 갈등을 바라보는 새로운 패러다임을 공유하며 실제 사례에서 적용할 수 있도록 경청 연습, 갈등 이해, 상호 존중의 가치를 배우는 과정으로 진행돼 학부모·시민들에게 유의미한 시간이 됐다.

안석 시민참여담당관은 "이번 ‘지역사회 연계 학부모·시민교육’이 학부모교육의 접근성을 높이는 기회가 됐길 바란다"며 "향후 수요자 중심의 플랫폼을 구축해 교육 참여 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

자세한 내용은 광주학부모지원센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있고, 광주시교육청 시민참여담당관 학부모참여팀으로 문의하면 된다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr