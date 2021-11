해수부, 해수 분야 안전대진단 완료…시설물 30% 개선조치

[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 지난 8월 시작한 항만·어항시설, 위험물 하역시설, 여객선 등 해양수산 분야 1192개 대상 시설에 대해 국가안전대진단을 완료했다고 14일 밝혔다.

민간전문가, 유관기관 관계자, 공무원 등 연 인원 4576명의 합동 점검 결과 전체 시설물의 30.5%에 해당하는 364곳에 대해 지적사항(현지시정, 보수·보강, 정밀안전진단)을 찾아냈다.

현지시정 지적을 받은 156곳은 현장 조치를 완료했고 보수·보강 지적을 받은 204곳, 정밀안전진단 지적을 받은 4곳의 후속 조치는 현재 진행 중이다. 정밀안전진단 지적을 받은 4곳은 여객터미널 3곳과 항만시설 1곳 등이다.

올해 점검은 지난해 코로나19 영향으로 대상에서 제외했던 낚시 어선, 유어장 등에서 중점적으로 이뤄졌다. 시설·건축물의 구조적 안전성과 안전관리 실태는 물론 여객터미널, 여객선, 낚시 어선 등 다중이용시설의 소방·구명 설비 등 안전 장비 상태를 집중 점검했다. 방파제 등의 시설물은 드론을 활용해 점검 사각지대를 최소화했다.

고준성 해수부 해사안전관리과장은 "후속 조치가 신속히 완료되도록 지속 관리하겠다"고 밝혔다.

