신세계푸드, 한국식품연구원과 푸드테크 강화 위한 업무협약 체결

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계푸드가 한국식품연구원과 연구개발(R&D) 센터의 푸드테크 강화를 위한 업무협약 체결식을 진행했다고 14일 밝혔다. 식품소재 개발과 원천기술 확보를 통해 양사 간 푸드테크 역량을 강화하고 선진화된 연구 기반을 마련하기 위해서다.

이들은 소비자 개개인의 특성에 따른 세분화된 식품 정보를 제공하는 '소비자 맞춤형 식품정보 플랫폼' 개발을 목표로 공동연구를 진행하기로 했다.

식품 인증과 데이터 분석이 가능하도록 '스마트 푸드 스캐닝' 기술이 접목된 플랫폼을 개발해 개인의 특성에 따른 식품을 추천하거나 영양설계를 해주고 할랄, 코셔(유대교 식품 적법인증), 비건 등 제품정보까지 확인할 수 있는 신규 비즈니스 모델도 개발하기로 했다.

신세계푸드는 2023년부터 시행되는 소비기한 표시제도 변화에 대비해 한국식품연구원과 유통기한 설정 연구도 진행한다. 이를 통해 식품 안정성을 높이고 선도적인 유통기한 평가 시스템을 구축하겠다는 방침이다.

