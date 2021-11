아프간 수도 카불서 차량 폭탄 테러…최소 1명 사망·2명 부상

[아시아경제 권재희 기자] 아프가니스탄 수도 카불 서부 지역에서 차량 폭탄 테러가 발생해 최소 1명이 숨지고 2명이 다쳤다고 AP통신 등이 13일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이날 오후 카불 서부 시아파 무슬림 밀집 지역인 다시테-바르치의 도로를 달리던 미니버스가 폭발했다.

외신들은 목격자들을 인용해 폭탄이 터져 버스가 완전히 불에 탔다고 전했다.

자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 이번 테러로 1명이 숨지고 2명이 다쳤다고 밝혔다.

AFP 통신은 현지 의료진을 인용해 최소 1명이 사망하고 4명이 다쳤다고 보도했다.

전날 오후엔 낭가르하르주의 시아파 모스크(이슬람 사원)에서 금요 합동 예배 중 폭발물이 터져 최소 3명이 숨지고 15명이 다쳤다.

연이은 테러의 배후를 자처한 세력은 나타나지 않고 있다. 다만, 수니파 극단주의 무장 조직 이슬람국가(IS)가 의심받는 상황이다.

IS의 아프간 지부 격인 IS-K는 지난달 8일 북부 쿤두즈의 시아파 모스크에서 자폭 테러를, 이어 15일에는 남부 칸다하르의 시아파 모스크에서 자폭 테러를 자행해 각각 100여명의 사상자가 발생했다.

