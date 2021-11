"바이든, 미국 우선순위 분명히 하고 중국에 대한 우려 솔직히 전할 것"

[아시아경제 한진주 기자] 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 첫 화상 정상회담이 15일(현지시간) 저녁에 열린다.

백악관은 12일 젠 사키 대변인 명의의 보도자료를 양국 대통령이 화상으로 만난다고 밝혔다.

백악관은 "지난 9월9일 전화통화에 이어 미국과 중국 간 경쟁을 책임 있게 관리할 방안과 함께 우리의 이익이 겹치는 곳에서 협력할 방안을 논의할 것"이라고 설명했다.

이어 "바이든 대통령은 미국의 의도와 우선순위를 분명히 할 것이고 중국에 대한 우리의 우려도 솔직하고 분명히 전할 것"이라고 밝혔다.

이번 회담은 바이든 대통령의 취임 후 첫 미중정상회담이다.

