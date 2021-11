이준석 "한 대 맞으면 두 대 돌려주는 성격…자신감 있게 李 가족 건드리겠다"

"이재명 후보가 우리 후보 가족 건드렸으니…기대하시라"

[아시아경제 김소영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선 후보 관련 의혹을 제기하는 이재명 더불어민주당 측을 향해 "이 후보가 우리 후보의 가족을 건드렸으니까 저도 앞으로 자신감 있게 이 후보의 가족을 건드리겠다"고 경고했다.

이 대표는 12일 KBS 라디오 '최영일의 시사본부'와의 인터뷰에서 '이 후보가 윤 후보의 리스크를 본부장(본인·부인·장모)이라고 한다'는 진행자의 질문에 이같이 답했다.

이에 진행자가 '되게 무서운 얘기를 하신다'라고 하자 이 대표는 "이런 것들이 사실 선거에서 금도를 깨기 시작하는 부분들"이라며 "이 후보에 대해 저희가 정당 차원에서 가족의 문제를 제가 당대표 입장에서 언급을 안 했다. 그런데 이런 식으로 뭐 직접적으로 할 것 같으면 저는 원래 한 대 맞으면 두 대 돌려주는 성격이기 때문에 기대하시라"라고 예고했다.

그는 "어쨌든 그렇게 참 (선거가) 저열해지는 것은 안타깝다"라며 "기본적으로 선거에 있어가지고 여러 의혹을 이 후보가 제기할 수는 있다. 그런데 기본적으로 본인 지금 대장동 건으로 상당한 지지율 하락을 겪고 있는 건 사실로 보인다. 그렇다면 본인의 의혹에 대해서 이렇게 해명하는 것에 대해서 좀 더 열과 성을 보여야 되는 것"이라고 했다.

그러면서 "(대장동 사건과 관련) 과거에 보수가 했던 것처럼 머리를 깎고 단식하고 해가지고 격앙된 형태로 이야기하는 것이 아니라 냉정하게 계속 지적할 것"이라며 "그게 더 이 후보한테 뼈아플 것이다. 앞으로 지켜보라. 특검 안 받고 쉽게 빠져나가지 못할 것"이라고 말했다.

