'카톡뺏기' 등 신종 학교폭력, STOP…경찰－교육청 합동 대응 나선다

서울경찰청·서울시교육청 협력 '스쿨벨 시스템' 15일부터 운영

학생·학부모가 직접 제보 가능…"신종 학교폭력 사전 예방 목적"

[아시아경제 유병돈 기자] “친구에게 휴대전화로 온 인증번호 알려줬더니 킥보드 사용료가 결제됐어요”

“협박에 못 이겨 카카오톡 계정을 빌려줬는데, 비밀번호를 바꾸고는 남에게 팔아버린 것 같아요”

“‘알몸 사진 요구 후 협박’, 남의 얘기인 줄만 알았는데 제 딸이 당하니 손이 떨리네요”

경찰이 사회관계망서비스(SNS) 상에서 빈번하게 발생하는 신종 학교폭력 예방에 나섰다.

서울경찰청은 서울시교육청과 협력해 신종 학교폭력을 선제적으로 예방하기 위한 ‘스쿨벨 시스템’을 오는 15일부터 운영한다고 밝혔다.

최근 급속히 전파되고 있는 얼굴 합성 딥페이크 또는 카카오톡 계정 갈취 등 SNS를 이용한 신종 학교폭력을 사전에 인지하지 못해 피해를 입는 학생과 학부모가 급증한 데 따른 조치다.

이에 따라 서울경찰청과 서울시교육청은 신종 학교폭력 범죄가 발생한 경우, 학생과 학부모 등 시민들에게 온·오프라인을 통해 일괄 통지할 수 있는 시스템을 구축하기로 합의했다.

이를 위해 경찰은 서울시교육청과 현직 교사 등으로 구성된 ‘스쿨벨 태스크포스(TF)팀’을 구성하고, 학생·학부모·교사의 의견을 반영해 스쿨벨 시스템을 설계했다.

스쿨벨 시스템은 신종 학교폭력 사례를 선정해 카드뉴스와 포스터로 제작해 시민들에게 2개월 주기로 공유하는 구조다.

스쿨벨 TF팀은 ▲117센터(학교폭력 신고센터)로 접수된 학교폭력 사건 ▲학교폭력대책심의위원회 사례 ▲SPO(학교전담경찰관) 활동 중 인지된 학교폭력 사건 중 전파가 필요한 내용 등을 중심으로 사례를 선정했다.

또 SNS 채널을 개설하고, 신종 학교폭력 사례를 학생·학부모가 인지한 경우 직접 제보할 수 있도록 해 수요자가 직접 참여하는 시스템도 마련했다.

이렇게 제작된 자료는 학생과 학부모를 비롯한 시민들에게 공유되며, 학교는 홈페이지와 학교 e-알리미 및 학교 게시판(1407개교, 각 20부)에 포스터를 부착하는 방식으로 전파한다.

경찰도 SPO를 중심으로 학생 대상 범죄 예방교육과 SNS를 활용해 공유 활동을 전개해 나갈 예정이다.

최관호 서울경찰청장은 “신종 학교폭력에 대한 입체적인 정보공유를 통해 학생과 학부모가 경각심을 가져 사전에 예방하고자 하는 것이 핵심”이라며 “학부모가 치안정책에 직접 참여하는 시스템을 마련하였다는 것에 의미가 있다”고 설명했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr