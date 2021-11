[아시아경제 유병돈 기자] 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 25,150 전일대비 1,250 등락률 +5.23% 거래량 1,030,943 전일가 23,900 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上, 上“셧다운제 폐지…” 게임 업계 최고 호황! 하지만 중요한 것은…“맥스트” 보다 큰거 온다! 新메타버스 대장주 탄생! close 은 종속회사인 하나마이크론비나와 함께 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 1,000 등락률 -0.93% 거래량 1,780,156 전일가 107,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" close 의 중장기 반도체 후공정 사업협력·외주 임가공 계약을 각각 체결했다고 12일 공시했다.

계약 기간은 이날부터 오는 2027년 12월 31일까지다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr