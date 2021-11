윤석열 "文 '종전선언' 부작용 상당히 커"…북핵 논의 韓北美 상시 회담 제안"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 문재인 대통령이 UN(유엔)연설에서 제안한 '종전선언'에 대해 "종전만 분리해서 정치적 선언을 할 경우 그것의 부작용이 상당히 크다"고 12일 밝혔다.

윤 후보는 이날 서울 중구 프레스센트에서 열린 서울외신기자클럽 초청 기자간담회에서 "지금 남북 간에는 정전 관리 체계 상태인데 북한이 핵무장을 계속 강화해나가는 상황에서 국제법상 효력 있는 남북 간 평화 협정을 체결하기가 참 난망하다"면서 "그런데 여기서 정치적 선언인 종전 선언만 먼저 할 경우 정전 관리 체계가 무력화 되기 쉽고, UN사의 일본 후방 기지 역시 무력화 되기 쉽기 때문에 비상 상황이 발생했을 때 대한민국 안보에 중대한 문제가 생길 수 있다"며 러시아 언론 '스푸트니크'의 질문에 이처럼 말했다.

이어 "북한 비핵화가 조금 불가역적으로 진전돼서 광범위한 경제 협력 관계가 수립된다면 평화 협정 종전선언은 얼마든지 함께 갈 수 있는데 지금 상태에선 의미가 약하거나 남한에 잘못된 시그널을 줄 가능성이 매우 높다"고 설명했다. 외신이 문 대통령의 종전선언에 반대하는 입장이냐고 묻자 "현재로선 반대한다"고 재차 밝혔다.

6자 회담에 대해서 윤 후보는 "만족할 만한 성과가 없었다"고 평가했다. 그러면서 "판문점이든 북한이 원하면 워싱턴도 좋고 남북한과 미국의 상시적인 (북핵 문제 논의를 위한) 3자 회담 장소를 두자"고 제안했다.

