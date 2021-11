대한항공, 3분기 영업익 4386억원…화물매출 역대 최대

매출 2조2270억, 영업익 4386억

6분기 연속 흑자 달성

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,066,778 전일가 30,550 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 3346억 규모 신규시설투자 결정화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close 이 항공화물 운임 강세에 힘입어 올해 3분기에도 호실적을 달성했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,066,778 전일가 30,550 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 3346억 규모 신규시설투자 결정화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close 은 3분기 매출액 2조2270억원, 영업이익 4386억원의 실적을 거뒀다고 12일 공시했다. 이는 각각 44%, 5671% 증가한 수치다. 같은 기간 당기순손익은 1340억원으로 흑자전환 했다. 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,066,778 전일가 30,550 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 3346억 규모 신규시설투자 결정화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close 이 4000억원대의 분기 영업이익을 기록한 것은 5년 만이다.

올 3분기 실적도 항공화물이 견인했다. 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,066,778 전일가 30,550 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 3346억 규모 신규시설투자 결정화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close 의 화물사업 매출은 1조6503억원으로 역대 최대 분기 매출 실적을 기록했다. 회사는 "글로벌 공급망 정체에 따른 항공화물 수요 증가, 여객기 운항 감소에 따른 여객기 화물칸(밸리 카고) 공급 부족 등의 이유로 수송량 및 운임이 증가한 결과"라고 밝혔다.

3분기 여객사업은 코로나19 여파에 따라 부진했다. 다만 미주노선 등 장거리 노선을 중심으로 한 국제선 수요의 증가, 여름 휴가철의 국내선 수요 확대 등에 힘입어 매출액은 2분기 대비 약 55% 상승한 3319억원을 기록했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,066,778 전일가 30,550 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 3346억 규모 신규시설투자 결정화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close 은 올해 4분기 연말 화물성수기 효과 및 수요와 공급의 불균형으로 화물사업 부문에서 실적 호조가 이어질 것으로 내다봤다. 이에 따라 화물전용 여객기 활용 극대화를 통한 기재 가동률 제고 등 공급 확대를 추진할 계획이다. 또 대체공항 확보, 추가 조업사 선정 등을 통해 안정적으로 화물사업을 유지해 나갈 계획이라고 설명했다.

올해 4분기 여객사업의 경우 코로나19로 인한 수요 부진이 이어질 것으로 전망했다. 위드코로나 전환 및 세계 각국의 국경 개방으로 여객 수요 확대 가능성이 커지고 있다고 덧붙였다. 이에 하와이, 괌, 태국 치앙마이, 스페인 등 격리 면제 지역을 중심으로 정기·부정기편을 탄력적으로 운영해 점진적인 공급 확대를 추진할 계획이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr