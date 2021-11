호남대 대학일자리센터 ‘온라인 회계관리 2급 교육과정’ 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)는 여학생들의 사무, 행정, 회계 분야 직무스킬 향상을 위한 ‘온라인 회계관리 2급 교육과정’이 성료했다고 12일 밝혔다.

이번 교육과정은 지난 1일부터 12일까지 2주에 걸쳐 단계별 프로그램으로 구성됐다.

사무·회계직의 직무로 취업을 희망하는 학생들을 대상으로 사전 취업상담을 유선으로 진행한 후 20명의 교육생을 선발해, 온라인으로 교육이 진행했다.

교육내용으로는 회계의 원리와 기출풀이 학습을 진행하며 전공자가 아니어도 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 기획 및 운영하는데 중점을 뒀다.

교육과정을 수료한 후에도 교육생들의 취업지원을 위한 지속적인 사후상담서비스와 전산회계 심화교육과정을 연계 운영할 예정이다.

김은아 대학일자리센터장은 “코로나19라는 어려운 취업시장에서 여학생들이 취업경쟁력을 갖추기 위해 온라인 교육을 제공했다”면서 “여학생들이 프로그램을 적극 활용해 실제 취업까지 성공할 수 있기를 바란다”고 말했다.

