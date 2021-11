[아시아경제 구은모 기자] KT는 12일 임원 인사를 통해 윤동식 IT부문장을 부사장으로 승진시켰다고 발표했다.

윤동식 부사장은 Cloud/IDC사업추진실장을 맡아 클라우드 및 IDC 시장확대와 경쟁력 제고에 앞장선다. 서창석 부사장은 네트워크부문장을 맡아 안정적인 통신서비스 제공을 책임진다.

▲ 약력

△1963년생 △한국항공대 전자공학 △한국과학기술원(KAIST) 전자전기공학 석사 △AI/DX융합사업부문 Cloud/DX사업단장(2020) △kt ds 사업인프라총괄(2018~2019) △kt ds 고객서비스본부장(2015~2017)

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr