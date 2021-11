세계김치연구소 '2021 더 베스트 착한일터' 선정

2017년부터 임직원 50여명 매월 정기기부 참여

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회는 세계김치연구소가 나눔문화에 적극 참여한 공로로 ‘2021 더 베스트(The best) 착한일터’에 선정됐다고 12일 밝혔다.

세계김치연구소는 지난 2017년부터 50여명의 임직원이 매월 정기기부에 참여하며 꾸준한 나눔을 실천하고 있다.

전날 현판 전달식에는 최학종 세계김치연구소장 직무대행 외 임직원 일동, 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장이 참석했다.

최학종 세계김치연구소장 직무대행은 “이제는 나눔이 회사의 문화로 자리 잡았다”며 “직원들과 함께 지역사회 복지를 위해 뜻을 모을 수 있어 기쁘고, 앞으로도 지역사회 소외되고 어려운 곳에 작은 희망을 전달할 수 있도록 직원들과 함께 나눔문화에 적극 동참하겠다”고 말했다.

한편, 착한일터는 매월 급여에서 일정 금액을 기부하는 임직원 참여 나눔 프로그램이다. 전국 1500여개 기업·기관·단체 등이 나눔문화 확산에 기여하고 있으며, 그 중 3년 이상, 임직원 50% 이상 가입 및 연간 1000만원 이상 기부한 곳이 ‘더 베스트 착한 일터’로 선정된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr