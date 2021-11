초겨울 날씨를 보인 12일 서울 종로구 운현궁에서 열린 서울365거리공연에서 시민들이 은한의 해금 연주를 들으며 늦가을 정취를 만끽하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.