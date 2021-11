손보사, 3분기도 호실적…車보험료 인하 압박 커지나(종합)

삼성화재·현대해상·DB손보·메리츠화재 3Q 호실적

자동차보험 손해율 개선 등이 영향

[아시아경제 기하영 기자]올해 들어 손해보험사들이 3분기까지 호실적을 기록하면서 자동차 보험료 인하 압력이 커질 것으로 전망된다.

12일 손해보험업계에 따르면 삼성화재의 올해 3분기 누적 당기 순이익은 1조222억원으로 전년 대비 62.5% 늘었다. 3분기까지 별도기준 세전이익은 전년 동기 대비 60.8% 급증한 1조3884억원을 기록했다.

보험영업효율을 판단하는 합산비율(손해율+사업비율)은 일반보험 및 자동차보험 손해율 감소로 전년 대비 2.7% 포인트 줄어든 101.5%를 기록했다. 손해율을 살펴보면 자동차보험은 코로나19 사태로 인한 사고 감소 등으로 지난해보다 5.6%포인트 감소한 79.2%를 달성했다.

현대해상의 올해 3분기 누적 당기 순이익은 3877억원으로 전년 동기 대비 23.2% 증가했다. 일반보험의 합산비율(손해율+사업 비율)은 큰 고액사고가 없어 약 15%포인트 개선됐다. 자동차 보험도 코로나19 사태 등으로 차 사고가 줄어들고 인터넷 채널 매출이 늘어 합산비율이 95.9%를 기록했다.

DB손해보험의 올해 3분기 누적 당기 순이익은 6455억원으로 지난해 동기 대비 46% 증가했다. 자동차보험 손해율은 올해 3분기 누적 77.9%다. 메리츠화재도 올해 3분기 누적 당기 순이익이 4673억원을 기록, 지난해 같은 기간보다 44.4% 늘어난 실적을 달성했다.

주요 손보사들이 호실적을 기록함에 따라 자동차 보험 소비자들의 자동차 보험료 인하 요구가 본격화할 것으로 예상된다. 손보업계에서는 자동차보험의 적정손해율을 82∼83% 정도로 보고 있다. 올해 3분기 기준 자동차보험 손해율은 삼성화재와 DB손보, 현대해상 모두 80% 아래라 흑자 상태다. 손보사들은 지난 10년간 2017년을 빼고는 자동차보험에서 매년 적자에 시달려왔다.

다만 손보사들은 코로나19로 인한 교통량 감소와 사회적 거리두기 등 일시적 요인으로 인한 손해율 감소로 보험료 인하보다는 동결에 무게를 두는 분위기다. 특히 최근 단계적 일상회복(위드코로나)으로 교통사고 증가 등이 예상돼 내년에는 다시 실적이 악화할 수 있다는 우려를 제기하고 있다.

