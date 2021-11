[아시아경제 지연진 기자] 윌링스 윌링스 313760 | 코스닥 증권정보 현재가 17,150 전일대비 1,100 등락률 -6.03% 거래량 243,615 전일가 18,250 2021.11.12 14:57 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]태양광 테마 강세…에스에너지·윌링스·신성이엔지 등"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?폴더블폰 관련 세경하이테크 가파른 상승세! 함께 챙겨야 할 핵심주 공개! close 는 최대주주 및 특수관계인이 569억원 규모의 보유주식 271만주를 피치파이낸스투자조합 1호 외 5인에게 넘기기로 한 양수도 계약을 잔금 미지급으로 취소한다고 12일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr