[아시아경제 지연진 기자] AK홀딩스 AK홀딩스 006840 | 코스피 증권정보 현재가 24,100 전일대비 500 등락률 -2.03% 거래량 32,640 전일가 24,600 2021.11.12 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일에이케이에스앤디, 마포애경타운 흡수합병[e공시 눈에 띄네]코스피-17일 close 는 194억원 상당을 출자해 계열사인 에이케이아이에스 유상증자에 참여한다고 12일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr