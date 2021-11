[아시아경제 지연진 기자] 지투알 지투알 035000 | 코스피 증권정보 현재가 6,620 전일대비 220 등락률 +3.44% 거래량 128,966 전일가 6,400 2021.11.12 14:21 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다(주)LG·LG유플러스, 여성 사외이사 선임…LG 5개 계열사 내정 close 은 올해 3분기 매출액이 저년동기대비 61.87% 증가한 1053억원을 기록했다고 12일 공시했다.

이 기간 영업이익은 69억원으로 흑자전환했고, 당기순이익은 50억원으로 흑자전환했다.

