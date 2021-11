[아시아경제 김종화 기자] 현대백화점은 현대리바트가 운영하는 미국 프리미엄 주방용품 브랜드 '윌리엄스 소노마'가 연말 홈파티를 겨냥해 이달 말까지 홈파티 용품 할인 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 행사에서는 치즈보드, 와인칠러, 치즈 나이프 세트 등 윌리엄스 소노마 홈파티 용품 100여 종을 최대 20% 할인해 판매한다. 대표 상품은 마블 와인칠러 (7만6000원), 마블 치즈 나이프세트(3만8000원) 등이다.

현대백화점 압구정본점·더현대 서울·목동점·대구점과 현대프리미엄아울렛 김포점에 위치한 윌리엄스소노마 매장 5곳과 온라인몰에서 구매할 수 있다.

