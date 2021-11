[아시아경제 지연진 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 57,900 전일대비 2,100 등락률 +3.76% 거래량 76,828 전일가 55,800 2021.11.12 11:17 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 3분기 누적 순익 6454억…전년비 46%↑"작은 실천이 세상을 바꾼다"…김남호 DB회장, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 동참DB손보, 메타버스에서 안전체험 페스티벌 개최 close 은 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 6.3% 증가한 3조7525억원을 기록했다고 12일 공시했다.

이 기간 영업이익은 141.7% 증가한 3013억원, 당기순이익은 2199억원으로 137.6% 증가했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr