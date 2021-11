"객실서 다이슨 경험" 레스케이프, '다이슨 시그니처 펫 객실' 도입

다이슨 공기청정기, 무선 청소기, 드라이어, 스트레이트너 등

객실 내 경험요소 도입

[아시아경제 김유리 기자] 부티크 호텔 레스케이프는 글로벌 기술 기업 다이슨과 협업해 반려견과 편안한 호캉스를 즐길 수 있도록 '다이슨 시그니처 펫 객실'을 도입, 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 협업을 통해 레스케이프의 9층 전 객실에는 다이슨 대표 제품 4종이 비치된다. 객실 내에서 반려인의 청소 고민을 해결해 줄 '다이슨V15 디텍트 무선 청소기'를 경험할 수 있다. '다이슨 퓨어 휴미디파이+쿨 크립토믹 가습 공기 청정기'로 투숙 기간 반려동물의 알레르기 유발 항원, 박테리아 등에 대한 걱정을 덜 수 있다. 욕실에선 다이슨 슈퍼소닉 헤어 드라이어와 다이슨 코랄 헤어 스트레이트너를 통해 호캉스 기간 다양한 스타일링을 시도해볼 수 있다.

한편 레스케이프에서는 반려견과 함께 호캉스를 즐길 수 있는 시그니처 펫 패키지 '비러브드 프렌즈(Beloved Friends)'를 선보인다.

객실에는 반려견을 위한 '하울팟' 침대와 '페피밀' 식기, '몰리스'의 배변패드·봉투, '조공'의 보양간식 1개, 프리미엄 펫뷰티 브랜드 '플로리스 클린'의 펫 미스트(50㎖) 등을 제공한다. 레스케이프 시그니처 펫 토이 1개와 스위트 타입 선택 시, 인룸으로 제공되는 조식 2인 서비스도 포함됐다. 해당 패키지로 최대 2마리까지 투숙이 가능하다.

이송민 레스케이프 총지배인은 "펫 프렌들리의 트렌드를 선도해 온 레스케이프가 이번에는 다이슨과 협업해 고객과 반려견 모두 쾌적한 휴식을 즐길 수 있도록 했다"며 "앞으로도 레스케이프는 여러 브랜드와의 협업을 통해 흥미로운 펫 콘텐츠를 만들어 갈 것"이라고 말했다.

