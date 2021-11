윤호중 “대장동 특검 협상 가능..누가 피하는지 모르겠다”

[아시아경제 구채은 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 12일 대장동 특검과 관련해 "얼마든지 (야당과) 협상할 수 있다"고 했다.

윤 원내대표는 이날 오전 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'과의 인터뷰에서 "저희는 특검을 피하려는 의도가 아니라 검찰 수사에 반대해서는 안 된다는 것을 강조해온 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "조건부 (특검을) 이야기했는데, 이재명 민주당 대선 후보가 강조한 것은 대개 특검이 논의되면 검찰 수사가 중단되는 경우가 있었고 검찰이 수사를 중단하지 말고 철저하게 계속 수사하라는 의미를 더 강하게 갖고 있다"고 했다. 이어 특검 범위에 대해서는 "검찰 수사 과정에서 미진한 부분, 의문이 남는 부분이 많다고 본다"며 "곽상도 아들이 (화천대유로부터) 50억 퇴직금을 받았는데 그 부분도 제대로 수사가 되지 않았고 검사 출신들이 여러 명 관여됐다"고 덧붙였다.

윤 원내대표는 김기현 국민의힘 원내대표가 특검법 처리를 위해 회동을 제안한 데 대해 "제안도 제대로 하지 않고, 당장 오늘이라도 만날 수 있다고 해놓고 (오늘) 지방으로 가버렸다"며 "누가 피하는 것인지 잘 모르겠다"고 지적했다. 그러면서 야당이 주장한 동시 특검에 대해선 "(국민의힘에서) 공수처 수사를 피해 보려는 꼼수"라며 "여당에서 (고발 사주 특검을) 하자고도 안 했는데 같이 특검을 하자고 말했다. (야당 측의) 진실을 밝히기 위한 특검인지, 진실을 덮기 위한 특검인지 알 수가 없다"고 했다.

