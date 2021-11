하나은행, '산업·기술·물류·금융 연계 B2B 플랫폼' 사업 위한 업무협약

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 포스코 인터내셔널(구매&물류), 포스코 A&C(산업), 다쏘시스템(기술), 형경산업(제작)과 함께 '산업·기술·물류·금융 연계 기업간거래(B2B) 플랫폼(FSCM)'사업을 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 그동안 각 기업의 축적된 역량과 플랫폼 사업 경험을 바탕으로 국내 최초로 이종 산업 간 비즈니스 모델의 시스템적 융합을 통해 플랫폼 사업을 추진하기 위해 마련됐다. 이를 위해 신설 법인(주식회사 OZO)의 설립 및 발전과 기업과 금융을 연결하는 'OZO 플랫폼'을 구현하기로 했다.

‘OZO 플랫폼’은 급변하는 기술 환경에 상대적으로 취약한 중소·중견 기업들에게 도움을 줄 것으로 기대된다. ‘OZO 플랫폼’을 통해 협약에 참여한 기업들이 지난 수 십년 간 축적해온 각 회사의 디지털 역량과 노하우를 연결(융합)해 각 산업별 필요한 핵심기술과 편리하고 효율적인 구매·결제시스템 그리고 프로세스내 필요한 금융 인프라를 모두 제공할 예정이다. 이를 위해 플랫폼 내에서 생태계를 완성할 수 있도록 지원하는 종합시스템이 되도록 적극 협력키로 했다.

박지환 하나은행 기업투자(CIB)그룹 부행장은 “하나은행은 은행 중심으로 제공하던 고전적 금융서비스 방식을 탈피해 금융과 산업이 협업을 통해 맞춤형 기술과 금융을 동시에 제공, 개별 기업들이 플랫폼 내에서 서플라이 체인을 완성할 수 있도록 적극 지원 하겠다”고 밝혔다

박 부행장은 이어 “첫 번째 지원 사업으로 ‘OZO 플랫폼’ 이용 기업들에게 구매대금 결제를 위한 결제시스템과 구매 자금을 지원하고, 하도급 중소·영세기업들의 자금 유동성을 제고하기 위한 상생결제시스템을 연계할 예정”이라고 덧붙였다.

