정부의 6개월간 한시적 유류세 20% 인하가 시작된 12일 서울 시내의 한 직영 주유소의 유가 정보 게시판에 휘발유가 리터(ℓ)당 164원 내린 2061원으로 표시돼 있다. 오른쪽 사진은 지난 11일 같은 주유소 유가 정보 모습./김현민 기자 kimhyun81@

