이젠 하늘길로 고고싱 … 에어부산, 벡스코 ‘항공여행마켓’ 참가

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 에어부산이 오는 13일 오전 10시 부산 벡스코에서 열리는 ‘2021 항공여행마켓’에 참여해 ‘여행의 설렘’을 선사한다.

‘항공여행마켓’은 부산시와 한국공항공사, 벡스코가 주최하고 부산경제진흥원이 주관하는 행사이다.

코로나19로 잔뜩 막혔던 하늘길을 다시 깔아줘 항공·여행업계에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

에어부산은 행사에서 국내선 상품권을 풀어놓고 저렴한 가격에 항공사 로고 상품을 판매한다.

국내선은 주중에만 이용 가능한 상품권과 전 기간 이용 가능한 상품권을 선보인다.

가격은 편도 총액(유류할증료 및 공항 이용료 포함) 기준 △주중 상품권 3만9000원 △전 기간(주말·성수기 포함) 상품권 6만9000원이다.

예약은 예약센터와 공항 발권 카운터에서 하며, 탑승 수속 때 상품권을 제출하면 된다.

국내선 상품권 유효 기간은 내년 6월 30일까지이다. 구매 후 7일 이내인 오는 11월 20일 오후 6시 전까지 환불 요청하면 전액 돌려준다.

국내선 상품권이 더 궁금하면 '항공여행마켓'을 직접 둘러보면 쏙 들어온다.

행사장 방문 때 에어부산이 준비한 △모형 항공기 △그립톡 △키링 △마그네틱 등 다양한 로고 상품들을 콕 찍어 구매할 수 있다.

오는 27일부터 운항하는 부산↔괌 노선(주 1회) 관련 패키지 상품에 대한 상담과 구매도 가능하다.

에어부산 관계자는 “땅에서 펼쳐지는 비행 이벤트가 지역 경제 활성화와 소비 촉진에 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr