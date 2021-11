10월 수입물가 8년 8개월 만에 최고…11월도 상승 전망

12일 '10월 수출입물가지수' 발표

[아시아경제 장세희 기자]10월 수입물가가 국제유가 상승으로 8년 8개월 만에 최고치를 기록했다. 국제유가 상승 기조가 이어지면서 11월 물가 역시 오를 전망이다.

한국은행이 12일 발표한 '10월 수출입물가지수'에 따르면, 10월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2015년 수준 100)는 130.43으로 지난 9월(124.40)보다 4.8% 상승했다.

이는 전월 대비 기준으로 지난 5월 이후 6개월 연속 상승한 것이다. 지수 절대 수준은2013년 2월(130.83) 이후 8년 8개월 만의 최고치다. 전년 동기 대비 상승 폭은 35.8%로, 2008년 10월(47.1%) 이후 13년 만에 가장 높은 것으로 나타났다.

최진만 한은 경제통계국 물가통계팀장은 "국제유가 및 원자재 가격 상승이 수출물가와 수입물가 상승에 영향을 미쳤다"며 "10월 두바이유 가격은 전월 대비 12.4% 상승했고, 원자재 가격지수인 CRB지수는 전월 대비 6.5%상승했다"고 밝혔다.

품목별 전월 대비 상승률을 보면, 원재료 중 광산품(11.1%), 중간재인 석탄 및 석유제품(10.8%), 제1차금속제품(5.5%) 등의 상승이 두드러졌다. 10월 국제 유가가 두바이유 기준으로 한 달 새 12.4% 올랐기 때문이다. 전년 동월 대비로는 100.7% 상승했다.

10월 수출물가지수는 9월(114.38)보다 1.6% 높은 116.18로 집계됐다. 11개월째 상승세를 기록 중이다. 전년 동기 대비 25.3% 상승했다. 전월대비 석탄 및 석유제품(12.3%), 화학제품(2.2%) 등은 올랐고, 컴퓨터·전자·광학기기는 2.2% 떨어졌다.

반도체 가격도 3.5% 떨어졌다. 특히 D램(DRAM)과 TV용 LCD등이 각각 4.6%, 16.8% 하락했다. 이와 관련 최 팀장은 "글로벌 공급망 병목 현상 지속과 D램의 비대면 수요가 감소한 영향"이라고 분석했다.

석유 수요 확대, 천연가스 가격 상승에 따른 석유 소비 대체 등의 요인으로 유가가 더욱 오를 것이라는 전망이 나온다. 실제로 이달 1일부터 8일까지 현황을 보면, 전월대비 두바이유는 0.15% 상승했다. 다만 원자재 가격은 0.21% 하락했다.

최 팀장은 "모건스탠리는 겨울철 난방 수요가 겹치면 유가가 올라갈 수 있다고 전망하고 있다"며 "국제유가는 소폭의 상승세를 보이고 있어서 조금 더 지켜봐야 하는 상황"이라고 설명했다.

