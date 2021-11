이번에도…CES 혁신상 휩쓴 韓기업들(종합)

삼성·SK·LG·두산 등 기술·제품 혁신 인정 성과

코로나19 사태 이후 2년 만에 오프라인에서 열리는 세계 최대 IT·가전 박람회 'CES 2022'에서 삼성전자를 비롯한 한국 기업들이 '혁신상'을 휩쓸었다. 한종희 삼성전자 사장(영상디스플레이사업부장)은 '기술은 인류와 지구를 위해 존재해야 한다'는 가치를 담은 '공존의 시대(Age of Togetherness)'를 주제로 기조연설에 나선다.

CES를 주최하는 미국소비자기술협회(CTA)는 10일(현지시간) 27개 부문의 CES 혁신상 수상 제품과 기술, 미디어 데이 참가 기업 등을 담은 CES 2022 공식 일정을 공개했다.

삼성전자, 최고혁신상 4개 포함 총 43개 받아

LG 올레드TV 10년 연속 수상

SK온 NCM9 배터리·두산 트라이젠 등도 명단에

삼성전자는 영상디스플레이 21개, 생활가전 7개, 모바일 11개, 반도체 4개로 총 43개의 혁신상을 수상했다. 특히 업계에서 가장 혁신적인 제품 또는 기술에 수여하는 최고혁신상 4개(영상디스플레이 3개, 모바일 1개)를 받았다.

대표적으로 영상디스플레이 부문에서 TV가 11년 연속 최고혁신상을 수상했다. 시장 출시를 앞둔 2022년형 TV 신제품과 새로운 라이프스타일 TV 플랫폼, 게이밍 모니터 등이 기술력을 인정받은 결과다. 모바일 부문에서는 최근 출시돼 시장에 큰 반향을 일으키고 있는 '갤럭시 Z플립3 비스포크 에디션'이 최고 혁신상을 받았다.

가전을 주력으로 하는 LG전자는 모두 24개의 CES 혁신상을 받았다. 식물생활가전 'LG 틔운'과 LG 오브제컬렉션 얼음정수기냉장고 등 생활가전을 비롯해 LG 올레드 TV를 포함한 내년 출시 예정의 혁신 TV, 다목적 스크린 LG 원퀵 등 비즈니스의 효율을 높여주는 IT 제품 등이 수상 명단에 포함됐다. 이 가운데 LG 올레드 TV는 첫 출시한 2013년부터 10년 연속 CES 혁신상을 수상했다.

SK 그룹에서는 SK온이 세계 최초로 개발한 'NCM9 배터리'가 혁신상을 받았다. 이는 니켈, 코발트, 망간 중 니켈 비중이 약 90%에 달하는 배터리로 내년 출시되는 포드의 픽업트럭 F-150의 첫 전기차 버전인 F-150 라이트닝에 탑재될 예정이다.

두산은 수소연료전지 시스템 '트라이젠'과 폐플라스틱 수소화 기술, 수소드론을 활용한 태양광 발전소 점검 솔루션, 수직이착륙 고정익 수소드론 'DJ25', 완전 전동식 로더 'T7X', PFC(Patterned Flat Cable), 카메라 로봇 등 7개의 제품과 기술이 혁신상을 수상했다.

2년 만에 오프라인 행사

삼성전자 한종희 사장 기조연설

기후변화 최소화 동참 강조

내년 1월 5~8일 개최가 확정된 CES 2022는 2년 만에 오프라인 전시를 재개한다. 코로나19 사태로 올해는 온라인으로만 진행됐다. 내년 행사에는 삼성전자와 LG전자를 비롯해 현대자동차그룹과 SK 그룹, 현대중공업 그룹, 두산 그룹 등 주요 기업과 계열사들이 참가를 확정했거나 세부 계획을 조율 중이다. 포스트 코로나 시대를 맞아 디지털 헬스, 식품기술, 전장, NFT(대체불가능토큰), 게임, 스마트홈 등 다양한 신기술을 선보이는 장이 될 것으로 예상된다.

삼성전자는 한 사장이 개막에 앞서 내년 1월4일 기조연설을 한다고 밝혔다. 이 자리에서 지속 가능한 지구를 만드는 데 기여하기 위한 삼성전자의 다각적인 노력을 소개하고, 각자 자신의 자리에서 기후변화를 최소화하는 데 동참할 것을 강조할 계획이다. 또 개개인에 최적화된 맞춤형 서비스와 서로 연결된 경험을 바탕으로 더욱 풍요로운 일상을 영위하는 데 도움을 줄 삼성의 혁신 기술도 선보일 예정이다.

CES를 주관하는 게리 샤피로 CTA 대표는 "2020년 초부터 사람들이 살아가는 방식은 큰 변화를 겪었다"며 "기술은 사람들의 문제를 해결하고 서로 연결하는 것"이라고 언급했다. 그러면서 "한 사장의 기조연설을 통해 삼성전자의 혁신 기술이 세상을 어떻게 변화시킬 수 있을지에 대한 비전을 듣기를 기대한다"고 덧붙였다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr김흥순 기자 sport@asiae.co.kr정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr