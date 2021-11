[아시아경제 이관주 기자] 에코마이스터 에코마이스터 064510 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,750 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 에코마이스터, 장부 열람 가처분 소송서 패소[e공시 눈에띄네]코스닥-2일코스닥시장본부 "에코마이스터 상장폐지" 공시 close 는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(업무상 횡령, 배임) 혐의로 전 대표이사 오모씨 등 2명을 고소했다고 10일 공시했다. 사측이 밝힌 횡령 등 금액은 4억6750만원이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr