5·18 묘역 참배 윤석열 "광주의 피가 대한민국 민주주의 꽃 피웠다"(상보)

[광주=아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 10일 광주 5·18 묘역에 참배하고 "상처 받으신 모든 분들께 머리 숙여 사과드린다"고 말했다.

윤 후보는 이날 국립 5·18 민주묘지를 찾아 "40여년 전 5월 광주 시민들이 대한민국의 민주주의를 위해 피와 눈물로 희생한 것을 똑똑히 기억하고 있다"며 이처럼 밝혔다.

이번 방문은 앞선 경선 과정에서 윤 후보가 전두환 전 대통령을 옹호하는 듯한 발언을 한 데 대해 사죄하기 위해 마련됐다. 그는 부산에서 "전 전 대통령이 5.18 빼고 정치는 잘했다"고 말한 적이 있다.

윤 후보는 "광주의 아픈 역사가 대한민국의 자랑스러운 역사가 됐고 광주의 피가 대한민국의 민주주의를 꽃 피웠다"며 "이 시대를 사는 우리 모두는 5월 광주의 아들이고 딸"이라고 강조했다.

이어 "제가 대통령이 되면 슬프고 쓰라린 역사를 넘어 꿈과 희망이 넘치는 역동적인 광주와 호남을 만들겠다"며 "지켜봐달라. 여러분께서 염원하시는 국민통합을 반드시 이뤄내고 여러분께서 쟁취하신 민주주의를 계승, 발전시키겠다"고 말했다.

