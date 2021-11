넷마블, 3Q 영업익 266억원 전년比 69.6% 급감…"신작 부진 영향" (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 넷마블은 올해 3분기 연결기준으로 넷마블은 올해 3분기 연결기준 매출 6070억원 영업이익 266억원을 기록했다고 10일 밝혔다.

매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 5.5%, 69.6% 줄었다. 상각전 영업이익(EBITDA)는 585억원으로 전년동기보다 48.9% 감소했다.

올해 3분기까지 누적 매출은 1조7546억원, 누적 영업이익은 970억원, 누적 EBITDA는 1806억원으로 각각 집계됐다.

이번 분기 해외 매출은 4260억원을 기록하며 전체 매출의 70%를 차지, 높은 해외 비중 매출 구조를 유지했다.

권영식 넷마블 대표는 "기존 게임들의 지표 하락과 출시 신작 부진이 맞물려 3분기 실적이 개선되지 못했다"면서 "4분기부터는 거리두기 완화에 따른 근무제도 변경으로 개발환경이 안정화될 뿐만 아니라 ‘스핀엑스’의 실적 연결, 그리고 다양한 신작 출시로 실적이 개선될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

넷마블은 ‘세븐나이츠2’를 172개 지역 구글 플레이, 애플 앱스토어에 출시했고, 이어 '제2의 나라'도 글로벌 출시를 준비 중에 있다. 이밖에 ‘세븐나이츠 레볼루션’, ‘BTS드림:타이니탄 하우스’, ‘머지 쿵야 아일랜드’ 등 신작들을 내년 상반기 중 선보일 예정이다.

한편, 지난달 100% 지분 인수를 완료한 글로벌 모바일 소셜 카지노 게임업체 ‘스핀엑스’의 실적은 4분기부터 연결 실적으로 편입된다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr