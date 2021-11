포드·볼보 등 6개 車업체 2040년까지 내연車 생산 중단 합의

1·2위 업체 폭스바겐·도요타는 합의 거부

[아시아경제 박병희 기자] 포드와 볼보, 메르세데스 벤츠 등 6개 주요 완성차 업체가 2040년까지 내연기관차 생산을 단계적으로 중단키로 합의했다고 주요 외신이 9일(현지시간) 보도했다.

영국 글래스고에서 진행 중인 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 합의된 내용으로 영국 정부가 이날 성명을 통해 이같이 밝혔다. 영국 정부는 이들 6개 완성차 업체가 10일 2040년 내연기관차 생산 중단 내용을 담은 서약서에 서명한다고 밝혔다.

하지만 세계 1, 2위 업체인 도요타와 폭스바겐은 물론 4위인 스텔란티스, 혼다와 닛산, BMW, 현대차는 합의에 참여하지 않아 실효성에 의문이 제기되고 있다.

COP26측은 자동차 업체 뿐 아니라 주요국도 서명에 참여시키려 했으나 뜻대로 되지 않았다. 주요 자동차 시장인 미국과 중국, 독일이 합의에 참여하지 않기로 했다.

영국 정부에 따르면 서약서에 서명키로 한 국가는 뉴질랜드와 폴란드를 비롯한 4개 국가에 불과하다. 서약서에 서명키로 한 6개 업체는 포드와 제너럴모터스(GM), 볼보, 메르세데스 벤츠, 중국 BYD, 재규어 랜드로버이다.

서명을 거부한 자동차 업체들은 전기차와 수소차 충전소와 송전망 확충 등에 대한 각국 정부의 정책 의지가 부족한 상태에서 막대한 비용이 수반되는 결정을 섣불리 내릴 수 없다는 입장을 나타낸 것으로 알려졌다.

