[아시아경제 장세희 기자]대학수학능력시험이 치뤄지는 오는 18일 외환시장이 평소보다 1시간 늦게 열린다.

10일 서울외환시장운영협의회는 2022년도 수능 시험일에 은행간 외환시장 개장 시간을 오전 9시에서 오전 10시로 변경한다고 밝혔다. 폐장 시간은 평소와 같은 오후 3시 30분이다.

