SK실트론, 美에 "웨이퍼 증산에 5년간 6억달러 이상 투자"

[아시아경제 정현진 기자] SK실트론이 웨이퍼 증산을 위해 5년간 6억달러(약 7000억원) 이상을 투자한다.

10일 미국 연방정부 홈페이지에 게재된 SK실트론CSS 제출 자료에 따르면 이 회사는 최고경영자(CEO) 명의의 자료를 통해 전기차용 실리콘 카바이드(SiC·탄화규소) 웨이퍼의 중요성과 그에 따른 수요 증가를 감안 용량 확장을 위해 향후 5년 동안 6억달러 이상을 투자할 예정이라고 밝혔다. 지난 7월 투자하겠다고 밝힌 '향후 3년간 3억달러'를 넘어서는 기간과 규모다.

SK실트론CSS는 SK실트론이 2019년 미국 듀폰 웨이퍼 사업부를 인수해 미시간주에 만든 현지 자회사다. SK그룹은 SK하이닉스와 함께 미국 상무부에 반도체 관련 정보를 제출했다. SiC 웨이퍼는 전기차에 사용되는 전력 관리 반도체 생산에 필수적인 소재다. 이번에 투자 규모를 확대해 차량용 반도체 공급 부족 문제에 적극적으로 역할을 하겠다는 뜻을 내비친 것으로 해석된다.

SK실트론CSS는 잠재적으로 용량 확장 계획에 차질이 생길 수 있다는 우려도 덧붙였다. 회사 측은 "반도체 제조장비의 리드타임(주문부터 납품가지 걸리는 시간)이 2년 이상 될 정도로 길고 재료와 용량 확장계획이 수요 확대보다 뒤쳐져 있다는 점, 숙련된 인력 부족, 건재 가격 상승 등 우려가 있다"고 언급했다.

이어 SK실트론CSS는 미국이 추진하고 있는 반도체 산업 지원법이 이런 우려를 해결하는 데 도움이 될 것으로 기대된다면서 미 정부의 추가 지원도 요청했다.

