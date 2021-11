美 싱크탱크 "내년 2월에 中 3번째 항모 진수할듯...美 항모에 필적"

"전자식 사출기 설치, 작전능력 크게 올라가"

대만해협 등 남중국해서 군사적 긴장 높아질듯

[아시아경제 이현우 기자] 미국 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)가 중국이 개발 중인 최신예 항공모함인 일명 '003형' 항모가 내년 2월 중에 진수될 예정으로 보인다며 위성사진을 공개했다. 해당 항공모함은 중국이 보유한 항공모함 중 처음으로 전자식 사출기 등 최신 시스템이 설치될 예정으로 미국 항공모함과 필적하는 능력을 갖출 것으로 예상된다. 이에따라 남중국해상에서 미국과 중국간 군사적 긴장감도 크게 올라갈 것으로 우려되고 있다.

9일(현지시간) CSIS는 이날 발표한 논평을 통해 "중국의 최신 항모 003형은 현재 제작 중인 상하이 장난조선소의 위성사진을 토대로 관찰한 결과 003형은 향후 3~6개월 사이, 즉 내년 2월 중으로 진수될 가능성이 있다"며 "해당 항공모함은 중국의 세번째 항공모함이 될 것이며 전자식 사출기와 같은 최신기술이 접목된 중국의 첫 신형 항공모함이 될 것"이라고 밝혔다.

그동안 중국이 앞서 진수한 랴오닝호와 산둥호의 경우에는 전자식 사출기가 없는 스키점프식 발사대만 갖추고 있어 작전 능력이 제한적이라는 평가를 받아왔다. 그러나 전자식 사출기 탑재가 예상되는 003호가 진수될 경우, 중국은 공중조기경보통제기 등이 포함된 다양한 전투편대 구성이 가능할 전망이다.

항공모함의 규모 역시 최소 배수량 8만톤(t)급 이상으로 중국이 보유한 역대 항공모함 중 가장 규모가 클 것으로 예상된다. 앞서 지난달 미 의회조사국은 003형의 배수량이 약 10만t으로 미국의 주력 항모인 니미츠급에 버금갈 수 있다고 지적한 바 있다.

매튜 푸나이올 CSIS 중국 프로젝트 수석 연구원은 "003형은 중국 현대식 항공모함으로의 첫 진출이 될 것"이라며 "다만 003형은 미국의 핵추진 항모와 달리 디젤엔진이 탑재될 것으로 예상돼 장기간 단독작전 수행이나 항속력 등은 미국 항모보다 뒤떨어질 수 있다"고 설명했다.

