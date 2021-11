담양군 청소년상담복지센터, 또래 상담 심화 교육 진행

기초과정 이수 학생 대상, 다양한 교육 통해 또래상담자로서 정체성 확립

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군 청소년상담복지센터는 또래 상담 기초과정을 이수한 관내 고등학생을 대상으로 또래 상담 심화 교육을 했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 지난달 27일부터 이달 10일까지 3회에 걸쳐 도움행동 연습하기, 행동 다짐 만들기 활동 등을 진행하며 다양한 감정에 대한 이해를 높이고 또래 상담자로서의 정체성을 확립하고 성장하는 데 초점을 뒀다.

또래 상담은 친구의 아픔에 동참하고자 하는 다정한 성격을 가진 학생들로 구성돼 학교폭력을 예방하는데 긍정적인 효과를 보인다.

센터는 이번 교육 이외에도 또래 상담자들과 지속적인 캠페인, 봉사활동 등을 함께하며 지역사회에 배려문화를 정착하는 데 이바지할 계획이다.

프로그램에 참여한 학생은 “또래 상담자로서 역할과 의미를 다시금 되새기고 비폭력 학교문화 조성을 위해 적극적으로 활동하겠다”고 소감을 전했다.

청소년상담복지센터는 청소년 상담 및 통합지원 전문기관으로 청소년의 어려움을 해결할 수 있도록 통합적인 지원사업을 펼치고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr