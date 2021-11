중국, 생산자물가 소비자물가로 전이 조짐(종합)

PPI 25년 만에 최고 상승률 13.5%↑, CPI 1.5%↑ 올들어 최고치

국제 원자재 가격 상승 원인…더 커진 글로벌 물가 상승 우려

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 석탄 등 국제 원자재 가격이 급등하면서 10월 중국 생산자물가지수(PPI) 상승률이 또다시 사상 최고치를 기록했다. 상대적으로 안정세를 보이던 소비자물가지수(CPI)도 상승, 물가 불안 조짐을 보이고 있다.

중국 국가통계국은 10월 PPI가 전년 동월 대비 13.5% 상승했다고 10일 밝혔다. 이는 통계 집계가 시작된 1996년 이후 25년 만에 최고 상승률이다. 중국 PPI는 매월 상승률 기록을 경신하고 있다.

업종별로는 석탄채굴 업종 출고가가 전년 동월 대비 103.7% 오른 것을 비롯해 석유ㆍ천연가스 채굴(59.7%), 석유ㆍ석탄 등 연료 가공업(53.0%), 화학 원료(31.5%) 등 분야의 출고가 오름 폭이 컸다. 석탄 및 석유, 천연가스 국제 가격 상승이 그대로 중국 PPI에 영향을 미친 것으로 보인다.

PPI가 급등했다는 것은 중국 제조 산업의 생산 단가가 올랐다는 것을 의미한다. 전 세계 공산품 등 제조 물가에 영향을 미칠 수밖에 없다.

그간 우려했던 생산자물가의 소비자물가 전이 조짐도 나타났다. 지난달 CPI는 전년 동월 대비 1.5% 상승했다. CPI는 지난 5월 1.3%를 고점으로 6월 1.1%, 7월 1.0%, 8월 0.8%, 9월 0.7% 등 안정세를 보여왔다.

지난달 식품과 비식품 모두 전년 동월 대비 각각 2.4% 상승했다. 특히 채소 등 신선식품 가격이 급등, CPI 상승을 이끈 것으로 보인다. 중국 10월 전국 채소 28종의 평균 도매가격은 1㎏당 5.23 위안으로 전월대비 16%, 전년 동월 대비 12.5% 올랐다. 악천후로 인해 생산 감소에 비료값 상승, 물류비 및 인건비 상승이 더해지면서 CPI가 상승한 것으로 분석된다.

중국 국가통계국은 CPI 상승과 관련, 악천후 등 이상기후와 일부 상품의 수급 불균형, 원가 상승 등 복합적인 요인이 작용해 소비자물가가 상승했다고 설명했다.

또 국제 원자재 가격이 상승한 탓에 PPI 상승 폭이 확대됐다고 덧붙였다.

