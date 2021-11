검사 신청한 중국 요소 7000t 조만간 국내 반입

[아시아경제 유인호 기자] 한국 기업들이 중국 측과 계약한 요소 1만8700t이 조만간 순차적으로 국내에 반입될 것으로 전망된다.

국내 소요량의 2∼3달치에 해당하는 물량이어서 요소수 대란이 다소 진정될 것으로 보인다. 이중 한국 기업들이 검사를 신청한 7000여t이 먼저 들어올 예정이다.

외교부는 10일 “중국산 요소 수입절차의 조속한 진행을 위해 다양한 채널로 중국 측과 소통한 결과, 우리 기업들의 기계약 물량 1만8700t에 대한 수출 절차가 진행될 것임을 확인했다”며“한국 기업들이 수출 전 검사를 신청한 일부 요소 물량의 검사가 완료됐다는 것도 중국 현지 공관에서 확인했다”고 밝혔다.

수출검사 신청 물량은 7000t가량인 것으로 전해졌지만, 이 중 얼마나 검사가 완료됐는지는 확인되지 않고 있다.

요소수의 요소 함량이 약 30%인 것을 고려하면 이는 요소수 5만6100t을 생산할 수 있는 물량이다.

업계에 따르면 국내에서 1개월간 소요되는 요소수가 2만4000∼2만7000t임을 감안하면 중국과 계약물량이 정상적으로 들어온다면 2∼3개월은 버틸수 있다는 것이다.

외교부 한 관계자는 “중국 측이 외교당국에 수출 절차 진행을 확인한 만큼, 현지 당국 협조가 이뤄져 국내 도입이 이뤄지면 요소 수급난 해소에 중요한 계기가 될 것”이라며 “이미 검사를 신청한 물량이 7000여t으로, 수출입 절차만 업자들이 알아서 하면 바로 출항해서 들어오는 데, 정확한 시점은 알수 없다”고 말했다.

