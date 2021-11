GS칼텍스 "킥스 엔진오일 교환 유튜브 라방으로 봐요"

'킥스 라이브' 오픈…고객에만 보이는 유튜브 비공개 영상

비대면 소통 방식 강화 차원

[아시아경제 황윤주 기자] GS칼텍스가 윤활유 업계 최초로 비대면 엔진오일 교환 서비스를 제공한다. 코로나19 이후 유튜브 라이브 방송 등 비대면 채널을 통해 고객과 실시간으로 소통하겠다는 전략이다.

GS칼텍스는 10일 경기도 분당로주유소에 위치한 플레이타이어 매장에서 윤활유 업계 최초로 엔진오일 교환의 전 과정을 고객과 실시간 영상을 통해 소통하는 언택트 커뮤니케이션 채널인 'Kixx Live(킥스 라이브)'를 오픈한다.

GS칼텍스 Kixx Live는 비대면 소통방식을 활용한 엔진오일 교환 서비스로, 정비사가 엔진오일 교환 및 차량 점검 과정을 라이브 방송으로 진행하는 것이다. Kixx Live는 정비사와 고객에게만 보여지는 유튜브 비공개 영상을 통해 진행되며, 채팅을 통해 실시간 소통할 수 있다. 고객들은 서비스 완료 이후에도 영상을 다시 시청할 수 있다.

GS칼텍스 Kixx Live는 우수한 품질을 갖춘 Kixx 엔진오일 제품을 생산하는 것과 더불어 고객 차량에 제품이 전달되는 과정에서도 신뢰를 전달하고자 기획되었다. 특히 정비사가 차량에 적합한 Kixx 엔진오일 제품을 선택하는 과정부터 제품의 주입, 차량 관리를 위한 방법 제안까지 전 과정을 고객과 소통할 수 있어, 윤활유 고객과의 신뢰를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

GS칼텍스 관계자는 "50년 넘게 윤활유 제품을 생산·판매한 GS칼텍스가 이번 Kixx Live 오픈으로 고객과의 접점에서 Kixx 엔진오일 브랜드의 주요 가치인 '신뢰'를 전달할 수 있는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

Kixx Live는 네이버 예약하기의 '플레이타이어&Kixx Live'에서 사전 예약 후 누구나 이용이 가능하며, 카카오톡 'Kixx Live 분당' 채널에서 친구 추가시 5만원 할인쿠폰 증정하는 이벤트를 3개월간 진행한다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr