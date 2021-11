셀바스AI, 메타버스 랩 신설…"음성기술 기반 메타버스-NFT 사업 본격화"

[아시아경제 유현석 기자] 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 8,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,900 2021.11.10 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 셀바스AI, 인공지능 조서 솔루션 '셀비 노트'…"공공 시장 확대 적용 기대"셀바스 AI, AI 음성인식 실시간 녹취 솔루션 '호평’…"수요 늘어날 것"셀바스 AI, 2분기 매출 43억원…전년比 58% '↑' close 는 메타버스 사업을 본격화하기 위해 음성기술 기반 ‘메타버스 랩(Metaverse Lab)’을 신설했다고 10일 밝혔다.

셀바스 AI는 ‘메타버스 랩’을 통해 미래 디지털 콘텐츠 산업의 패러다임으로 부상한 메타버스및 NFT(Non-Fungible Token, 대체불가능토큰)를 활용한 연구개발을 시작한다. 메타버스·NFT 사업 확대를 위해 자체 연구개발 및 사업화를 진행하고, 블록체인 기반 게임 플랫폼 기업 및 NFT 거래 플랫폼 기업들과의 파트너십도 계획하고 있다.

회사는 NFT 플랫폼사와 제휴를 통해 게임, 영화, 스포츠, 가상 아이돌, 유명인 등 다양한 콘텐츠에 적용 가능한 목소리 생성 및 목소리 재현 등의 음성 기술도 준비 중이다. NFT는 ‘세상에 단 하나 뿐’인 일종의 디지털 정품 증명서로 예술 작품뿐 아니라 게임, 엔터테인먼트 등 다양한 분야로 퍼져나가며 새로운 투자처로 부상하고 있다.

셀바스AI는 가상공간 및 메타버스 플랫폼, 블록체인 게임 플랫폼 내 '버추얼 휴먼(디지털 휴먼), 'NPC(Non player Character) 캐릭터' 등에 적용 가능 한 음성인식 및 음성합성 기술을 보유하고 있다. 가상세계에서 기존 실시간 댓글 커뮤니케이션이 아닌 음성 커뮤니케이션이 가능하다.

셀바스AI 관계자는 “최근 AI 아이돌, 유튜버 등 다양한 ‘버추얼(가상) 인플루언서’가 인기를 끌고 있으며, 이들과 실시간으로 리얼한 소통을 하기 위해서는 음성 기술을 활용은 필수”라며 “이번 메타버스 랩 오픈을 통해 메타버스 사업 영역을 확대하여, 메타버스 및 NFT 관련 시장을 적극 공략할 것”이라고 말했다.

