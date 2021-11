SK㈜ C&C, NS홈쇼핑 IT인프라 아웃소싱 사업 수주

[아시아경제 강나훔 기자] SK㈜C&C는 NS홈쇼핑과 'IT 인프라 아웃소싱 사업' 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 계약에 따라 SK C&C는 2026년까지 5년간 NS홈쇼핑의 IT 인프라를 총괄 운영하며 고객의 디지털 전환을 뒷받침한다.

SK C&C는 먼저 NS홈쇼핑의 시스템 및 서비스 환경을 고려한 단계별 클라우드 환경 구축을 추진한다. 고객의 빠른 클라우드 기반 디지털 모바일 서비스 개발을 뒷받침하기 위해 다양한 오픈 소프트웨어 활용이 가능하도록 기존 유닉스 운영 체제를 리눅스 운영체제로 전환하는 U2L(Unix to Linux)를 지원한다.

또 디지털 전환 환경에 맞춰 인프라 운영을 자동화·지능화하고 24시간, 365일 실시간 관리를 지원하는 ‘스마트오퍼레이션(Smart Operation) 서비스’도 구현한다.

아울러 인프라 운영 자동화 솔루션 ‘오피메이트(OPMATE)’를 장착해 서버?보안 일일 점검은 물론 단순 반복적인 수작업 업무를 자동으로 수행해 사람이 범하는 오류를 차단한다.

신장수 SK C&C 인프라 그룹장은 "NS홈쇼핑이 국내 커머스 시장에서 대표주자로 성장하는 과정에서 안정적 IT 인프라 운영은 물론 현장의 디지털 모바일 혁신을 돕는 든든한 디지털 전환 파트너 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

