서울 아침 기온이 1도까지 떨어지며 눈을 동반한 약한 비가 내리고 있는 10일 서울 마포역 일대에서 직장인들이 출근길에 오르고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.