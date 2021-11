"그냥 지나치면 안 된다 생각"…극단 선택하려던 여성 끌어안은 여중생

경찰 온 뒤에도 여성과 동행, 가족 연락 확인한 뒤 귀가

[아시아경제 강주희 기자] 경북 경주의 한 중학생이 극단적 선택을 하려던 여성을 구해 화제다.

9일 경주교육지원청에 따르면, 경주 서라벌여중 3학년 한채리 학생은 지난달 27일 오후 5시께 황성동 지하도를 지나가던 중 젊은 여성이 울면서 난간에 발을 올리려는 모습을 목격했다.

당시 지하도를 건너는 사람이 여러 명 있었지만, 여성을 제지하는 사람은 없었다. 난간에서 지하도 아래까지 높이는 약 5m 정도였다.

이때 한채리 학생은 여성에게 다가갔다. 이어 "괜찮아요?"라고 말을 걸었고 이야기를 들어주면서 여성을 달랬다.

때마침 친구들이 길을 지나가 한채리 학생은 신고를 부탁하며 경찰이 올 때까지 여성을 안고 있었다.

한채리 학생은 이후 경주경찰서 황성지구대까지 동행해 상황을 설명하고 가족과 연락이 닿은 것을 확인한 뒤 경찰차를 타고 귀가했다.

이 소식을 접한 경주교육지원청은 지난 8일 한채리 학생에게 모범학생 표창장을 수여했다.

한채리 학생은 "그 모습을 보고 그냥 지나치면 안 된다고 생각해서 다가갔고, 계속 죽겠다고 얘기하는 여성의 말을 들어주고 몸을 안아주며 마음을 안정시켜줬다"고 당시 상황을 전했다.

서정원 경주교육지원청 교육장은 "길을 가다가 지나치지 않고 먼저 다가가 소중한 생명을 구한 학생의 용기에 박수를 보낸다"고 말했다.

