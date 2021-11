하나카드 "하나머니, 결제·생활금융 콘텐츠 강화"

그룹 멤버십 포인트인 하나머니 중심 UI·UX 개선

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 그룹 멤버십 서비스인 '하나멤버스'의 메인 화면을 하나머니 결제·송금·포인트전환 서비스 위주로 개편한다고 9일 밝혔다.

이번 개편을 통해 'VIP 경제매거진'도 하나멤버스 고객이라면 누구든 이용할 수 있게 됐다. VIP 경제매거진은 그동안 하나은행 VIP고객에게만 제공하던 경제(증여,절세,부동산 등) 관련 프리미엄 콘텐츠다.

또 '부자되는 꿀팁'은 국내주식·해외주식 금액기준 톱5와 하나은행 고객이 전월 가입한 적금·펀드 톱5 투자 정보를 쉽게 조회하도록 구성했다. 향후 하나금융투자와 기타 금융투자사들의 고객 데이터 연계를 통해 콘텐츠를 강화할 예정이다. 대출비교는 기존 핀크의 29개사 대출비교 서비스를 하나멤버스 고객들에게 연계 제공해 다양한 금융사의 대출 금리와 한도를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

결제 기능도 강화했다. 하나머니를 원큐페이와 연동해 전국 온·오프라인 가맹점에서 결제 가능하다. 특히 개편 기념으로 11월 한 달간 오프라인 매장에서 하나머니로 결제 시, 결제 건 당 300 하나머니를 지급하고(최대 6000 하나머니), 스타벅스 매장에서 하나머니로 결제 시, 아메리카노 쿠폰(1인 1회)도 받을 수 있다.

고객은 개편된 UI·UX를 통해 메인 화면에서 하나머니 송금, 결제, 포인트전환을 손쉽게 이용 가능하다. 아울러 선물하기·환전하기 등 하나금융그룹만의 핵심 서비스들의 접근성도 개선됐다.

이석 하나카드 본부장은 "내년 상반기에는 하나금융그룹 관계사의 핵심 금융 서비스들의 연동을 강화하고, 글로벌 여행 수요를 겨냥한 글로벌 특화 서비스들도 추가해 콘텐츠를 지속적으로 보강해 나가겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr