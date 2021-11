[포토]쿠팡 양산물류센터, 소방의날 기념식에서 경남도지사 표창

9일 경남 양산시 양산소방서에서 열린 제59주년 소방의 날 기념식에서 쿠팡 양산물류센터 이윤우 센터장(오른쪽)이 양산소방서 박정미 소방서장으로부터 경남도지사 표창을 받고 있다. 쿠팡 양산물류센터는 센터 내 소방설비를 지속적으로 업그레이드하고 직원들을 대상으로 안전교육을 실시하는 등 모범적인 방재활동 노력을 인정받았다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr