전북도, ‘제조분야 친환경 관리 인프라 구축사업’ 업무협약 체결

새만금개발청·군산시·농어촌公·한국건설생활환경시험硏 등과 체결

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 ‘제조분야 친환경 관리 인프라 구축사업’의 원활한 추진을 위해 관계기관 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약에는 전북도 외에 새만금개발청, 군산시, 농어촌공사, 한국건설생활환경시험연구원(Korea Conformity Laboratories, 이하 KCL) 등 총 5개 기관이 참여했다.

이번 업무협약에 따라 KCL은 연내 새만금 국가산업단지 내 입주 계약을 체결하고, 사업부지 4950㎡를 매입할 계획이다.

특히 2025년까지 사업추진을 위한 개방형 실험실(OPEN LAB)을 구축해 화학 기반 및 EV(전기 자동차)용 소재·부품 분야 제조기업 대상 성능평가와 안전관리 통합 지원 프로그램을 지원한다.

총 사업비 189억원이 투입되는 개방형 실험실은 일정 교육을 이수한 기업의 직원들이 장비를 예약하고 친환경적 소재의 개발과 생산을 위한 실험 및 성능평가 등을 수행할 수 있도록 지원하는 역할을 수행한다.

기업은 평균 3개월 이상 소요되는 시험대기 기간을 30%, 비용은 사업 기간 중 75%, 사업 종료 후에도 20% 이상 절감할 수 있어, 기업 애로가 상당 부분 해소될 것으로 기대된다.

또한, 안전분야 투자가 어려운 소규모 사업장 등을 대상으로 △안전관리 모니터링 시스템 보급 △노후화, 고위험 시설의 개선 △컨설팅 등 3종의 사업장 안전관리 통합지원프로그램을 운영함으로써, 중소 사업장의 자체 안전관리 역량 강화와 안전 관련 규제 대응에 대한 기업 부담 완화에도 큰 도움이 될 전망이다.

