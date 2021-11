반부패 향한 발걸음 … 한국석유공사, 청렴시민감사관 신규 위촉

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국석유공사는 9일 오전 울산 본사에서 청렴시민감사관 2명을 새로 위촉했다고 밝혔다.

청렴시민감사관은 외부 전문가가 기관의 부패취약 분야 발굴과 개선에 직접 참여하는 제도이다.

필요 시 사규개정·내부감사 요구뿐만 아니라 내부감사 참여까지 가능하다.

석유공사는 2011년부터 청렴시민감사관 제도를 도입했으며, 현재 분야별 전문가 3명을 위촉해 운영하고 있다.

석유공사가 새로 위촉한 청렴시민감사관은 국민권익위원회 최형주 상임위원과 울산시 환경녹지국장 등을 역임한 황재영 씨 등 공직 출신이다.

위촉 직후 열린 올해 제3차 청렴시민감사관 회의에서 공사는 임직원 이해충돌 사전예방, 청렴문화 확산 등 부패예방 실적을 청렴시민감사관과 공유했다.

청렴시민감사관은 지속적인 부패취약분야 개선과 내년 5월 시행예정인 이해충돌방지법이 공사에 순조롭게 정착될 수 있게 직원 대상 교육과 홍보에 적극 나서달라는 의견을 제시했다.

최형주 석유공사 상임감사위원은 “국민의 눈높이에 맞는 청렴 공기업으로 향후 지역 청렴문화 확산에도 역할을 다 할 것”이라고 말했다.

